Cup-Halbfinal-Schlager zwischen Salzburg und Sturm

Beim jüngsten Ostersonntag-Gastspiel des Meisters in Graz (1:0 siegten die Salzburger) gab es in der heißen Nachspielzeit drei Rote Karten nach filmreifen Ringkämpfen. Die Sturm-Spielerdie Szene sah, aber trotz 13 Kameras nicht richtig wahrnahm, handelt es sich um eine Tatsachenentscheidung – deshalb wurde kein Verfahren gegen den Salzburger eingeleitet. Auf den Bildern ist aber eindeutig eine Tätlichkeit erkennbar. „Um das zu sehen, hätte ein alter Röhrenfernseher gereicht“, nimmt es Sturms Schicker mittlerweile mit einer Brise Humor. Natürlich, unmittelbar nach der Partie hat er sich geärgert. „Unsere Spieler wurden wegen Tätlichkeit, Gourna-Douath mit dem gleichen Vergehen wegen Unsportlichkeit ausgeschlossen“, sagt Schicker. Mittlerweile sei der Ärger aber verflogen, „auch, wenn uns die Spieler fehlen werden. Aber wir werden auch in Salzburg ein schlagkräftiges Team stellen.

