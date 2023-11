Cup-Aus & Heimdebakel: „Sind aktuell von der Rolle“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:m Meistercup stolperte Dobersberg über Eintracht Pulkautal, in der Liga gab's eine 1:6-Klatsche gegen St. Bernhard. Letzte Aufgabe im Herbst ist Rehberg.

Quo vadis, USV Dobersberg? Seit über einem Monat und dem 3:2 in Gföhl konnte der Aufsteiger keinen Sieg mehr bejubeln. In der vergangenen Woche flog die Cypka-Elf aus dem Meistercup und ging gegen St. Bernhard unter.Dobersberg-Sektionsleiter Harald Pelz über das Auswärtsmatch in Rehberg

Besonders das Cup-Aus kam überrraschend. Knapp 1:2 verlor der Gebietsligist bei 1. Klasse-Klub Eintracht Pulkautal. Zwar musste der USV in Pfaffendorf auf die Stammkräfte Martin Rejman und Gottfried Wolf verzichten, die beruflich verhindert waren – dennoch ging Dobersberg als klarer Favorit in die Partie. headtopics.com

In Rehberg ist für Pelz trotzdem die Devise klar: „Wir sind derzeit von der Rolle. Aber irgendwann muss man wieder punkten. Ein Sieg wäre ganz wichtig, sonst reißt man irgendwann komplett ab. Deswegen gilt: Verlieren verboten! Das ist ein Pflichtsieg.“

