Covid-19: Erinnerungen an Pandemie sind verzerrt und polarisieren

Gegen Sars-CoV-2 geimpfte Leute überschätzen nach der Pandemie ihre Angst vor einer Infektion während der Gesundheitskrise, ungeimpfte Menschen bagatellisieren sie eher, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal „Nature“. Demnach werden auch die damaligen Schutzmaßnahmen als mehr oder weniger gerechtfertigt angesehen. Dies führe zu einer Polarisierung der Bevölkerung, die Maßnahmen bei zukünftigen Pandemien erschwert.

Ein Team um Philipp Sprengholz vom Institut für Psychologie der Universität Bamberg (Deutschland) wertete vier Befragungen von 10.800 Menschen aus elf Ländern weltweit inklusive Österreich aus. Dort gaben die Menschen etwa im ersten Jahr der Pandemie (2020) an, wie hoch sie die Gefahr und wie gerechtfertigt sie die Maßnahmen empfanden.

„Die Ergebnisse zeigen, dass es systematische Unterschiede darin gibt, wie sich Menschen an die Pandemie erinnern, obwohl sich ihre damaligen Einschätzungen oftmals gar nicht stark voneinander unterschieden“, so Luca Henkel von der(USA). Die verzerrte Wahrnehmung der Vergangenheit würde die gesellschaftliche Polarisierung fördern und die Vorbereitung auf kommende Krisen behindern. headtopics.com

Je mehr Wert die Menschen auf ihren Impfstatus legten, umso unrealistischer waren ihre Erinnerungen. Bei einer stärkeren Unterschätzung der damaligen Risikowahrnehmung wurden auch die politischen Maßnahmen als weniger angemessen wahrgenommen. „Wenig überraschend gaben diese Befragten auch an, dass sie nicht beabsichtigen, Bestimmungen in zukünftigen Pandemien zu befolgen“, schrieben die Forscher.

„Zukünftige Forschung muss zeigen, ob es effektive Interventionen gibt, mit denen man verhindern kann, dass Pandemiemüdigkeit entsteht, oder die sie nach ihrem Auftreten wieder reduzieren“, erklärte Böhm der Austria Presse Agentur: „Von solchen Maßnahmen würden insbesondere jüngere Personen profitieren, da sie stärker als ältere Personen von der Pandemiemüdigkeit betroffen waren. headtopics.com

Terrornacht-Tweets – Ein Hashtag prägt ErinnerungenAm 2. November jährt sich der Terroranschlag in Wien zum dritten Mal. Gerade der Hashtag schleichdiduoaschloch prägte die Erinnerung an die Nacht. Weiterlesen ⮕

Studienteilnehmer gesucht:Kann Stress die Entstehung von Long Covid beeinflussen?An der Med Uni Graz wird untersucht, welche Folgen Stress während bzw. vor einer Covid-19-Infektion nach sich zieht. Für die Studie werden Teilnehmende gesucht. Weiterlesen ⮕

1,34 Millionen Euro :Flughafen Graz mit Corona-Klage erfolgreichBeteiligung der Messe zahlte sich für Flughafen Graz aus: Die Covid-19-Finanzierungsagentur musste nachträglich 1,34 Millionen nach Graz überweisen. Weiterlesen ⮕

FPÖ-Mann Gerald Hauser: Schwurbler mit MandatMit bizarren Redebeiträgen und verschwörungstheoretischen Anfragen macht FPÖ-Mandatar Gerald Hauser im Nationalrat auf sich aufmerksam. Dabei wurde er einst als engagierte Lokalpolitiker bekannt. Anatomie einer Radikalisierung. Weiterlesen ⮕

Die Klimaschützer und der Krieg: Zerreißprobe für Fridays for FutureEinst brachten sie Millionen Menschen auf die Straße, nun stehen sie vor ihrer bisher größten Zerreißprobe: Der Gaza-Krieg droht die internationale Klimabewegung Fridays for Future (FFF) zu spalten - und zwingt die deutsche Sektion zu einer drastischen Entscheidung. Weiterlesen ⮕

'Mega enttäuscht': Netz ätzt über Klums Vogel-ShowSupermodel Heidi Klum hat sich zu Halloween als Pfau verkleidet. Während die einen Fans begeistert sind, üben andere Kritik und sind enttäuscht. Weiterlesen ⮕