Coronavirus: Was ist im kommenden Winter noch zu erwarten?

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

Halloween-Bilanz: Viele kleinere Einsätze in Linz, viele BöllerDie Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es nur kleinere Zwischenfälle. Weiterlesen ⮕

Halloween-Bilanz: Viele kleinere Einsätze, viele BöllerDie Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es nur kleinere Zwischenfälle, es habe einige kurzzeitige Festnahmen wegen Ordnungsstörung gegeben. Weiterlesen ⮕

Halloween :Warum das Fest des Gruselns so viele in seinen Bann ziehtHalloween gehört zum Feierkalender – auch in Österreich. Psychiater Robert Queissner erklärt, was das mit negativer Emotionen und deren Bewältigung zu tun hat. Weiterlesen ⮕

Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue TöneSeit 2008 wird am Kremser Minoritenplatz zu Ernst Krenek geforscht, dokumentiert, ausgestellt – und musiziert. Weiterlesen ⮕

Viele Tote bei neuem Angriff auf Flüchtlingslager im GazastreifenBei einem neuerlichen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas „Dutzende“ Menschen getötet und verletzt worden. Unabhängige Quellen dazu gibt es derzeit dazu noch keine. Währenddessen sind laut Angaben der israelischen Armee sind 13 Soldaten im Norden des Gazastreifens getötet worden. Weiterlesen ⮕

Winter gibt erstes StelldicheinIn den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Vorarlberg von seiner wechselhaften Seite. Regenschauer und Sonnenschein wechseln sich ab, während die Temperaturen spürbar sinken. Weiterlesen ⮕