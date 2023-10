Community Nurses: Dem Pflegenotstand zuvorkommen

Zur Bekämpfung des Pflegekräftemangels setzt man in Österreich zunehmend auf Community Nurses. Jetzt wurde das Projekt für fünf Jahre finanziell abgesichert. Die »Presse« hat Ramona Brutti einen Tag lang bei ihrer Tätigkeit in der Gemeinde Pottenstein begleitet. Von Bürokratie, Blutzuckertabellen und der Zusammenführung von Generationen.

Na, wie schaut‘s aus mit dem Blutzucker?“ Die auf der Sofalehne aufgereihten Kuscheltiere blicken auf Theresia A. und Ramona Brutti, während Letztere in dem kleinen Heftchen blättert, in das Theresias Ehemann Adolf fein säuberlich die Zuckerwerte seiner Frau einträgt. Brutti nickt zufrieden. „Habts die Spritzen jetzt schon bekommen?“, fragt sie den Pensionisten. „Na, no ned“, antwortet der und schaut etwas besorgt auf seine Gattin.

