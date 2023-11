CO2-Alarm in Hörbranzer Wohnhaus

In einem Wohnhaus in der Fronhofer Straße in Hörbranz wurde Alarm ausgelöst, nachdem ein CO2-Melder angeschlagen hatte. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden anschließend vom Roten Kreuz betreut.

(C) VOL.AT/Vlach Die Feuerwehr Hörbranz und Dornbirn waren mit insgesamt etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Nach eingehenden Messungen durch die Feuerwehr Dornbirn wurde das Wohnhaus mittels Lüfter entlüftet, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr besteht.

