Claudia Goldin erhält den Wirtschaftsnobelpreis

Mit Claudia Goldin hat erst zum dritten Mal eine Frau den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Ihr Forschungsschwerpunkt ist - ausgerechnet - der Gender Pay Gap. Der liegt in Österreich immer noch bei 18,8 Prozent. Gute Nachrichten gibt es dieser Tage selten. Deshalb möchte ich euch eine dieser seltenen guten Nachrichten, die etwas untergegangen ist zwischen all den schlechten Nachrichten, nicht vorenthalten: Der Wirtschaftsnobelpreis ging an eine Frau.

Das ist, leider, eine durchaus bemerkenswerte Neuigkeit, da Claudia Goldin erst die dritte Frau überhaupt ist, der diese Ehre zuteilwurde. Vor ihr durften sich Elinor Ostrom im Jahr 2009 und Esther Duflo im Jahr 2019 über die hohe und hochdotierte Auszeichnung freuen. Oder, andersrum:, das sind nach meiner bescheidenen Rechnung knapp 97 Prozent, aber rechnet lieber selbst nach, eine Wirtschaftsnobelpreisträgerin wird aus mir nämlich keine mehr. Claudia Goldin, und das ist die zweite gute Nachricht, erhielt ihren Nobelpreis zudem für ein explizit feministisches Them





