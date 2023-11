Cityjet in Gmünd mit finsteren Aussichten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Am Vormittag des 29. Oktober kam ein Cityjet der ÖBB aus Wien am Bahnhof Gmünd an, der die Blicke auf sich zog – er war mit Graffiti optisch an mehreren Stellen großflächig „verziert“.

Für die ÖBB ist das Sachbeschädigung an ihrem Eigentum und wird strafrechtlich verfolgt, im Vorjahr wurden laut Bundesbahnen immerhin 32 Sprayer erwischt.