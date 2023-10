Citroën bringt den erschwinglichen e-C3 auf den Markt

Günstige Elektroautos waren bisher auf dem Markt schwer zu finden, sieht man vom recht einfachen Dacia Spring einmal ab. Doch das soll nun anders werden. Mit dem e-C3 bringtals erster Hersteller einen gut ausgestatteten Vollelektriker für das Volk auf den Markt. Und das zu einem erstaunlich günstigen Preis: 23.300 Euro soll der neue e-C3 auf vielen europäischen Märkten kosten, abzüglich der jeweils gebotenen Förderungen.

Mit diesem bemerkenswerten Auto läutet Citroën die vierte Generation des Modells ein, das seit Einführung im Jahr 2002 mehr als 5,6 Millionen Mal verkauft worden ist. Der C3 ist das beliebteste Citroën-Modell und macht 29 Prozent des europäischen Verkaufsvolumens der Marke aus. Im Jahr 2022 erreichte der kleine Citroën einen Anteil von elf Prozent am B-Segment in Europa.

Unter anderem einen markant gezeichneten Kleinwagen, der als erstes Modell der Franzosen deutliche Designanleihen beim Citroën-Konzeptfahrzeug Oli nimmt. Die neue Generation ist mit ihren Kanten und Ecken, diversen Kunststoffbeplankungen an den Radläufen und Karosserieabschlüssen sofort erkennbar, dazu kommen noch die Frontmaske mit dem neuen, erstmals beim Oli gezeigten Logo und ein markantes Front- und Heckleuchten-Design. headtopics.com

Das Auto steht auf der globalen BEV-Plattform von Stellantis, die proprietär für Elektroantriebe ausgelegt ist und speziell für den e-C3 adaptiert wurde. Diese Plattform wurde ursprünglich für Schwellenmärkte wie Afrika und Indien entwickelt und ist entsprechend günstig zu fertigen.

An der Vorderachse sitzt ein 83 kW (113 PS) starker Elektromotor, der mit einer 44 kWh großen LFP (Lithium-Ferrophosphat)-Batterie zusammenarbeitet. Das Paket schiebt den kleinen Citroën in elf Sekunden von null auf 100 km/h und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Die Reichweite nach WLTP soll bis zu 320 Kilometer betragen. headtopics.com

