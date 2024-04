Citizen Science Projekt ruft zur Mitarbeit bei der Forschung um Taufliegen auf

Ein neues Citizen Science Projekt des Naturhistorischen Museums Wien ruft Laien auf, bei der Forschung mitzuhelfen. Es geht um die Taufliege.Helfer aus ganz Wien und Umgebung können dazu beitragen, die Forschung um Taufliegen der Art Drosophila melanogaster zu bereichern. Wie? Einfach im Zeitraum von April bis Oktober 2024 direkt in der Küche die kleinen Fliegen sammeln oder sie beobachten. Tot oder lebendig, Hauptsache Taufliege.

"Von diesen Sammlungen wollen wir bis zu 100 Fliegenpopulationen sequenzieren und die daraus gewonnenen genomischen Daten im Zuge von Kollaborationen mit unseren FAIRiCUBE – Partnern in Luxemburg mit hochauflösenden Klima- und Umweltdaten kombinieren", heißt es von Seiten des Naturhistorischen Museum

