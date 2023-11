Citizen Science: Bürgerwissenschaften zur Unterstützung der Forschung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:issenschaft und Alltag haben aus Sicht vieler kaum etwas miteinander zu tun. Durch Citizen Science sollen gemeinsame Interessen von Wissenschaft und Gesellschaft gebündelt werden.

Citizen Science, im deutschsprachigen Raum auch bekannt als „Bürgerwissenschaften“, ist nicht, wie der Name anklingen lässt, eine moderne wissenschaftliche Disziplin des 21. Jahrhunderts. Naturwissenschaftliche Projekte, in denen zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger mit ihren Vogelzählungen die Forschung unterstützen, bestehen bereits seit über 100 Jahren.

Mit der weltweiten Ausbreitung und Nutzung von Internet und Smartphones hat Citizen Science seit den 2010er Jahren starken Aufwind bekommen. Durch diese neuen Technologien wurde es noch einfacher, sich im ganzen Land zu vernetzen und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. So kann mittlerweile jeder und jede ganz einfach zum Beispiel einen Schmetterling im Waldviertel imdes Instituts für Germanistik der Universität Wien zu übersetzen. headtopics.com

Ein wichtiges Anliegen der Plattform Österreich forscht ist die Qualität der Projekte. Denn Österreich forscht möchte sichergehen, dass die Freizeit, die von der Bevölkerung in Citizen-Science-Projekte investiert wird, auch nicht verschwendet wird.

Eine der derzeit am weitesten verbreiteten Methoden der Beteiligung ist die Meldung von Daten (z. B. zu Tieren, Pflanzen, geschichtlichen Ereignissen, Wetter oder auch dem eigenen moralischen Empfinden bei alltäglichen Handlungen) sowie mitunter auch bereits die Entwicklung von Frage- oder Problemstellungen, welche im Zuge des Forschungsprojektes beantwortet werden sollen. headtopics.com

ISTA: Zwei Millionen Euro für Brücken zwischen Physik und BiologieDas Institute of Science and Technology Austria (ISTA) erhält zum zweiten Mal einen großzügigen ERC Synergy Grant. ISTA-Professor Gašper Tkačik ist einer von drei ausgezeichneten Forschern, die gemeinsam die Geheimnisse der Genregulation in der Entwicklung von Säugetieren entschlüsseln wollen. Weiterlesen ⮕

Umweltingenieure* haben ZukunftBereits zum vierten Mal in Serie holten die Schüler*innen der HLUW Yspertal den Sieg bei Jugend-Innovativ in der Kategorie Science nach Niederösterreich ins Yspertal. Neben dem bewährten Ausbildungszweig „Umwelt und Wirtschaft“ bildet man sehr erfolgreich auch Wasser- und Kommunalwirtschaftler*innen mit Maturaabschluss, eben Umweltingenieure* aus. Weiterlesen ⮕

Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit in Ottenschlag am ProgrammDreizehn Teilnehmer konnten das Programm „Vorsorge aktiv“ in Ottenschlag erfolgreich abschließen. Sieben Monate lang haben sie sich jeden Dienstagabend getroffen. Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit waren die Bereiche, mit denen sich die Mitwirkenden abwechselnd beschäftigten. Weiterlesen ⮕

„Letzte Generation“ sprach in Langenzersdorf zum Thema KlimakriseWie zur Bestätigung der Klimakrise kam es in der gleichen Nacht zu erheblichen Sturmschäden. Weiterlesen ⮕

Gute Leistung, keine PunkteDer Auftritt in Retz passte perfekt zur verhexten Herbstsaison der Langenrohrer. Weiterlesen ⮕