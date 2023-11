Circus Frankello in Tulln

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Schon Georg Frank besaß einen Wandercircus, den er zusammen mit seiner Frau Lucie 1911 gegründet hatte – vor 45 Jahren schließlich wurde er „Circus Frankello“ gegründet.

Vieles hat sich in dieser Zeit ereignet, viele internationale Artisten waren zu Gast im Circus Frankello. Die Kinder von damals sind heute erwachsene Zirkusleute, die den Zirkus weiter entwickeln und ihn mit Hilfe der erfahrenen Eltern ins 21. Jahrhundert führen.

Zirkuschef Gino Frank ist ein echter Allrounder mit einem ausgeprägten musikalischen Talent. Er unterhält große und kleine Zuschauer mit seinen Späßen als Clown oder greift manchmal auch zum Saxophon um für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Zirkuschefin Sandra Frank liegt die Arbeit mit Tieren im Blut. Sie arbeitet mit Hunden und Pferden, die sie in Freiheitsdressuren und hoher Schule in der Manege präsentiert. headtopics.com

