Cineplexx Westfield SCS eröffnet nach Umbau

in völlig neues Kinoerlebnis bietet Cineplexx Westfield SCS seinen Gästen seit Mittwoch in 11 Sälen. Einfach kommen, die Füße hochlagern und unterstützt von modernster Technik in neue Welten eintauchen.

Rund 25 Millionen Euro haben die Eigentümer von Cineplexx Westfield SCS gemeinsam mit Partnern in den Kino-Neubau investiert. Seit Ostern dieses Jahres arbeiten Cineplexx und die Westfield Shopping City Süd an der Neupositionierung der Destination Westfield SCS Multiplex. Für dieses Prestige-Projekt wurden von der Westfield Shopping City Süd, Cineplexx und weiteren Partnern rund 25 Millionen Euro investiert. Nach acht Monaten Umbauzeit ist es vollbracht: Die „Cineplexx Westfield SCS“ hat offiziell eröffne





