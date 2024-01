Christopher Nolans Film „Oppenheimer“ Favorit bei den Oscars

Christopher Nolans Film über den „Vater der Atombombe“ geht als strahlender Favorit in die Oscar-Nacht am 10. März. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist als Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Los Angeles – Ein überraschend breites Feld an Favoriten und ein (buchstäblich) strahlender Topfavorit: So lässt sich die Nominiertenliste der heurigen Oscars zusammenfassen: „Oppenheimer“ von Christopher Nolan, es geht um den Physiker der die Atombombe entwickelt hat, steht mit 13 Nominierungen an die Spitze des Feldes, gefolgt von Yorgos Lanthimos‘ emanzipatorischem Kunstmärchen „Poor Things“, das in elf Kategorien Preischancen hat. Vergeben werden die Oscars am 10. März in Los Angeles. „Oppenheimer“ geht dabei in praktisch allen zentralen Sparten ins Rennen: Cillian Murphy ist als Hauptdarsteller nominiert, Regisseur Nolan bei den Filmemachern und für sein auf einem Sachbuch-Bestseller basierendem Drehbuch, Emily Blunt und Robert Downey Jr





TTNachrichten » / 🏆 20. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.