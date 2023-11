Christian Schwarz hört als ÖVP-Parteiobmann in Tullnerbach auf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ufgrund von Entwicklungen in verschiedene Richtungen, hat Christian Schwarz seine Funktion zurückgelegt. Am Parteitag am 15. November soll mit Paul Porteder ein neuer Obmann gewählt werden. Knapp fünf Jahre lang war Christian Schwarz Parteiobmann der ÖVP Tullnerbach. Kürzlich hat er sich dazu entschlossen, die Funktion mit sofortiger Wirkung zurückzulegen, wie er in einer Aussendung bekanntgab. „Das Team, mit dem ich begonnen habe, hat sich in eine andere Richtung entwickelt“, erklärte Christian Schwarz auf NÖN-Anfrage.

„Wenn man sich in die Kommunalpolitik einbringen möchte, dann sollte das nicht aus Eigeninteresse geschehen, sondern um sich ausschließlich den Anliegen der Bevölkerung zu widmen. Da hat sich seit meinem Einstieg leider viel verändert“, so Schwarz. Aufgrund der für ihn inakzeptablen gemeindeparteiinternen Situation, in der Abkommen im Parteivorstand nur von seiner Seite eingehalten werden, sei ein sinnvolles und zielorientiertes Arbeiten nicht mehr möglich. headtopics.com

Für ihn sei es immer selbstverständlich gewesen, helfend tätig zu sein und sich unterstützend in der Organisation einzugliedern. „Plakatieren bei Schneefall, das Austragen der Zeitung bei Regen oder vor den Wahlen sieben Tage pro Woche aktiv zu sein war selbstverständlich. Heute kann man froh sein, wenn jemand seiner Aufgabe nachkommt“, so Schwarz.

Geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin und Parteiobmann-Stellvertreterin Birgit Jandrasits informiert, dass man in den vergangenen Wochen im Vorstand der Tullnerbacher Volkspartei einige Entscheidungen getroffen habe, „die es uns ermöglichen, einen neuen, frischen und unbelasteten Weg zu gehen“. Laut einstimmigem Vorstandsbeschluss wird am 15. November ein Parteitag stattfinden, bis dahin wird Gemeinderätin Birgit Schmiedl die Geschicke der Partei leiten. headtopics.com

