Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen Meistern

LFA-Geschäftsführer Anton Hölzl, Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, der neue Landwirtschaftsmeister Christoph Haselberger, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, NÖ-Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter und ARGE-Meister-Obmann Andreas Boigenfürst.

ei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe. headtopics.com

Die dreijährige Meisterausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen gilt als Top-Qualifikation für praktizierende Land- und Forstwirte. Insgesamt waren bei der Meisterbriefverleihung 94 Absolventinnen und Absolventen mit dabei. 41 Meisterbriefe wurden im Bereich Landwirtschaft überreicht, 14 in Weinbau und Kellerwirtschaft, 17 im Beruf Obstbau und Obstverarbeitung, 21 im Beruf Bienenwirtschaft und ein Meisterbrief in Forstwirtschaft.

