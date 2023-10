Chris Steger macht Tourstopp in Wieselburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Chris Stegers Tour ist in vollem Gange. Am Samstag, 4. November, macht der 19-jährige Sänger aus Sankt Martin im Tennengebirge halt in Wieselburg.

Chris Steger begeistert mit seinen Mundartsongs. Mit seinem Song „Zefix“ wurde er als jüngster Preisträger mit dem Amadeus Award ausgezeichnet.

Traditionelle Wallfahrt der Pfarre Wieselburg nach Maria SteinbründlAm Samstag fand die traditionelle Wallfahrt der Pfarre Wieselburg nach Maria Steinbründl statt. 39 Fußwallfahrerinnen und -wallfahrer machten sich auf den zwölf Kilometer langen Pilgerweg. Bei strahlendem Sonnenschein erreichte die Gruppe den Wallfahrtsort. Weiterlesen ⮕

Livespiel 2. Landesliga West: LilienfeldEin Punkt im Livespiel würde Spitzenreiter Lilienfeld schon für den Herbstmeistertitel reichen. Wieselburg braucht einen Dreier, um noch ins Titelrennen einzugreifen. Weiterlesen ⮕

Ärzte und Apotheken in verschiedenen GemeindenIn den Gemeinden Melk, Matzleinsdorf, Loosdorf, Schollach, Bergern, Frainingau, Dunkelsteinerwald, Gansbach, Schönbühel-Aggsbach, Wolfenreith, Scheiblwies, Mank, Hürm, Kilb, Bischofstetten, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Kirnberg, Texingtal, Zelking-Matzleinsdorf und Bergern gibt es verschiedene Allgemeinmediziner und Apotheken. In den Gemeinden Ybbs, Hofamt Priel, Nöchling und Persenbeug-Gottsdorf ist Dr. Alexander Fakhouri der Ansprechpartner für medizinische Fragen. In Wieselburg ist Dr. Franz Haunlieb tätig. In Golling und St. Pölten sind Dr. Anna Steinkellner und Dr. Wolfgang Schedai die Ansprechpartner. Für den Notfall gibt es den Notruf 141 und das Gesundheitstelefon 1450. Weiterlesen ⮕

Norweger Braathen tritt überraschend zurückDer aufstrebende norwegische Skistar Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er gab an, in den letzten Monaten nicht mehr glücklich gewesen zu sein und stritt sich zuletzt mit dem norwegischen Skiverband wegen Sponsoring-Richtlinien. Das Team ist schockiert über die Entscheidung des 23-jährigen Athleten, der in der vergangenen Saison die Kristallkugel im Slalom gewonnen hat. Weiterlesen ⮕

Unbekannter Politiker aus Minnesota tritt gegen Biden anEin relativ unbekannter 54-jähriger Politiker aus Minnesota tritt gegen den aussichtsreichen demokratischen Kandidaten Biden an. Er argumentiert, dass Biden zu alt sei, um erneut Präsident zu werden. Auch andere Kandidaten haben kaum Chancen. Bei den Republikanern liegt Trump in Umfragen weit vorne. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skirennläufer Braathen tritt überraschend zurückDer 23-jährige Norweger Braathen hat in einer Pressekonferenz in Sölden seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zuvor gab es Streitigkeiten mit dem norwegischen Verband aufgrund seines eigenen Mode-Ausstatters. Braathen betonte, dass er das tun möchte, was ihn glücklich macht und fühle sich nun frei. Weiterlesen ⮕