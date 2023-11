CHP-Mitglieder entscheiden über Neuanfang nach Wahlniederlage

Die Mitglieder der Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) entscheiden an diesem ­Wochenende in Ankara über einen Neuanfang nach der Wahlniederlage bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen im Mai. Der 74-jährige Parteichef, Kemal Kılıçdaroğlu steht seit 2010 an der Spitze der CHP, der größten Oppositionspartei des Landes. In dieser Zeit hat er fast alle Wahlen gegen Präsident verloren.

Besonders schmerzlich für die CHP war Kılıçdaroğlus Niederlage bei der Präsidentenwahl im Mai, bei der er mit einem Bündnis aus sechs Oppositionsparteien voller Hoffnung gegen Erdoğan antrat. Seither wollen die Rücktrittsaufforderungen nicht verstummen

:

DİEPRESSECOM: SPÖ Linz: Mitglieder für 32-Stunden-Woche und gegen Tempo 100Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wurde in einer Urabstimmung mit 79 Prozent als Vorsitzender der Stadtpartei bestätigt.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Ermäßigung:2für1-Aktionen für diverse Mountainfilm Festival Graz VeranstaltungenClub-Mitglieder erhalten für verschiedene Veranstaltungen des Mountainfilm Festival Graz zwei Karten zum Preis von einer.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Ermäßigung:2für1-Ermäßigung für die Kärntner SpieletageClub-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung bei den Kärntner Spieletagen.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: BioRegion Eisenstraße wächst und intensiviert ZusammenarbeitNeun neue Mitglieder konnte die BioRegion Eisenstraße beim jüngsten Treffen in Gresten begrüßen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Ermäßigung:Ermäßigung für GlückwunschanzeigenKleine Zeitung Club-Mitglieder schalten Glückwunschanzeigen in der Kleinen Zeitung zum ermäßigten Preis.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Landespolizeisportverein ehrt ehemalige Polizisten aus dem BezirkLandespolizeisportverein (LPSV) NÖ ehrte langjährige Mitglieder.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »