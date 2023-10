Chinesisches Kampfflugzeug gefährdet US-Bomber im Südchinesischen Meer

Ein chinesisches Kampfflugzeug hat sich über dem Südchinesischen Meer nach US-Militärangaben in einem gefährlichen Manöver einem B-52-Bomber der USA genähert. Der Pilot der J-11-Maschine sei in „unsicherer und unprofessioneller Weise“ unter und vor dem US-Flugzeug im Abstand von nur zehn Fuß (etwa drei Meter) geflogen, teilte das US-Kommando im Indopazifik in der Nacht auf Freitag mit.

Der Vorfall ereignete sich laut US-Angaben in der Nacht und bei geringer Sicht. Demnach verstößt das Manöver des Kampfjets gegen internationale Regeln für die Flugsicherheit.Chinas Außenamtssprecherin machte die USA für die instabile Lage im Südchinesischen Meer verantwortlich.

