Chinas Ex-Regierungschef Li Keqiang wird eingeäschert

Zahlreiche Bürger in China haben vom verstorbenen Ex-Regierungschef Li Keqiang Abschied genommen. Auf dem Weg zum Revolutions-Friedhof im Westen Pekings standen am Donnerstag Hunderte Menschen am Straßenrand in Präsenz begleitet von vielen Polizisten und riefen in Richtung des Konvois mit Lis Leichnam: „Regierungschef, ruhe in Frieden." Auf der Plattform X (früher Twitter) kursierten Fotos des aufgebahrten Leichnams.

Die chinesischen Staatsmedien berichteten bis zum frühen Nachmittag (Ortszeit) noch nicht über die Trauerzeremonie, sondern zeigten Fotos von auf halbmast hängenden Fahnen etwa am Platz des Himmlischen Friedens in Peking und an Regierungsgebäuden.Li Keqiang starb am 27. Oktober in Shanghai im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Sein Leichnam wurde mit einem Sonderflug nach Peking gebracht. Die Anteilnahme nach seinem Tod war vielerorts groß.

NÖ Nachwuchssportlerin des Monats: Teynor toppt die KonkurrenzGrasski-Shootingstar dominiert auf ganzer Linie - als Nummer eins bei der Fachjury und beim Fanvoting krönt sich Lara Teynor zur Nachwuchssportlerin des Monats.

Rekord-Schiri Lechner: „Ich bin der unwichtigste Teil am Spielfeld"Der in Persenbeug aufgewachsene Harald Lechner ist seit Samstag Österreichs Nummer eins bei den Bundesliga-Schiedsrichtern. Über Elferpfiffe vor 40.000 Fans, das „Karussell" nach einer Fehlentscheidung und was er einmal mit Mario Götze vereinbart hat.

Thiem unterliegt Rune in Paris-Bercy glatt in zwei SätzenTennis-Jungstar Holger Rune ist für Dominic Thiem in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris-Bercy eine Nummer zu groß gewesen. Der dänische Titelverteidiger setzte sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht mit 6:4,6:2 durch.

Oö: Verpuffung in der Lüftungsanlage eines Unternehmens in MarchtrenkMARCHTRENK (OÖ): In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) standen die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren Dienstagfrüh, 31. Oktober 2023, bei einem Unternehmen im Einsatz. Ersten Angaben nach soll es zu einer Verpuffung in der Lüftungsanlage gekommen sein.