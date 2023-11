China nimmt Abschied von Ex-Regierungschef Li Keqiang

Abschied genommen. Auf dem Weg zum Revolutions-Friedhof im Westen Pekings standen am Donnerstag Hunderte Menschen am Straßenrand in Präsenz begleitet von vielen Polizisten und riefen in Richtung des Konvois mit Lis Leichnam:"Regierungschef, ruhe in Frieden." Auf der Plattform X (früher Twitter) kursierten Fotos des aufgebahrten Leichnams.

Oktober in Shanghai im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Sein Leichnam wurde mit einem Sonderflug nach Peking gebracht. Die Anteilnahme nach seinem Tod war vielerorts groß. InIn den Staatsmedien blieb die Anteilnahme der Bevölkerung in den Tagen vor der Einäscherung quasi unerwähnt. Hintergrund könnte Beobachtern zufolge die Sorge Pekings vor Protesten gewesen sein, wie sie in früheren Zeiten nach dem Tod wichtiger Politiker aufgeflammt waren.