China auf dem Weg zum Musterschüler in Sachen erneuerbare Energien

China ist mittlerweile auf dem Weg vom Klimasünder Nummer eins zum Musterschüler in Sachen erneuerbare Energien. Es ist mehr als ein Imagewandel: Grüne Technologie im Energiesektor war laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht bereits im letzten Jahr der wichtigste Wachstumsmotor der Volksrepublik.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA befindet sich inmitten eines strukturellen Wandels: Auf der einen Seite verbraucht China mit Abstand die meiste Kohle weltweit und produziert – vor den USA – die meisten klimaschädlichen Treibhausgase. Auf der anderen Seite entwickelt sich der Sektor erneuerbare Energien enorm schnell, etwa mit Technologien für die E-Mobilität. Laut einem Bericht des finnischen Klimaforschungsinstituts Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) zeichneten grüne Investitionen zu 40 Prozent für die Zunahme der gesamten Wirtschaftsleistung der Volksrepublik verantwortlic





