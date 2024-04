Cher erhält den Icon Award

Seit über 60 Jahren ist Cher im Musikbusiness tätig, mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Musikern. eine Nummer für sich ist, muss die 77-Jährige wirklich niemandem mehr beweisen. Während ihrer fast 60-jährigen Karriere hat sie bereits zahlreiche Rekorde geschlagen und mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft. Als Schauspielerin wurde Cher bereits mit einem Oscar ausgezeichnet. Auchist sie dies nun auch offiziell.

Denn die 77-Jährige wurde dort mit dem"Icon Award" ausgezeichnet. Den Preis übergab ihr niemand geringeres als ihre langjährige Freundin" waren sie gemeinsam auf der Leinwand zu sehen) - und daran hatten beide sichtlich eine Freude. Danach performte sie gemeinsam mitKarriere viele Höhen und Tiefe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bücherregale: Die Bretter, die die Welt enthaltenGerade auf TikTok wird das Drapieren des Lesestoffs in den eigenen vier Wänden wieder ordentlich gehypt. Aber wie soll die Heimbibliothek aussehen?

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die russischen Nationalisten, die gegen Putin in die Schlacht ziehenBewaffnete russische Freiwilligenverbände drangen von der Ukraine aus in Russland ein. Sie kämpfen an Kiews Seite – mit dem Ziel, die Herrschaft Wladimir Putins zu beenden.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Waffen für die Ukraine: Wo sich die EU auf die Suche nach Milliarden machtDie Ukraine braucht Waffen und Munition – und Europa mehr Rüstung, um sich zu verteidigen. Wie aber finanziert man all das?

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Radikaler als die Taliban: Die Terrorgruppe, die sich zum Anschlag bekenntDer „Khorasan“-Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat, der den Anschlag von Moskau verübt haben soll, sieht in Russland einen seiner Hauptgegner. Experten halten diese Splittergruppe für...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Prinz William 'zu eingespannt': Prinzessin Anne 'die Einzige, die die Royals retten kann'Anne hat große Willensstärke und geht ihren eigenen Weg. Selbst ihre Reitsport-Karriere sei ein Mittel gewesen, schon früh Abstand zum royalen Rummel zu gewinnen, berichtete sie einmal.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Der Gspritzte bleibt aus guten Gründen in ErdbergDie Reisebranche jubelt, die Marillen blühen und das Soda hat nur hier die richtigen Perlen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »