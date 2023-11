Charles III. spricht in Kenia von „abscheulicher“ kolonialer Gewalt

Der britische König Charles III. hat bei seinem Staatsbesuch in Kenia mit Blick auf die britische Kolonialherrschaft von „abscheulichen und ungerechtfertigten Gewaltakten“ gesprochen. Für diese Taten während des Unabhängigkeitskampfes der Kenianer könne es „keine Entschuldigung geben“, sagte Charles am Dienstag bei einem vom kenianischen Präsidenten William Ruto gegebenen Staatsbankett. Der britische Monarch sprach aber keine offizielle Entschuldigung aus.

Eine solche hatte die kenianische Menschenrechtskommission im Vorfeld des Besuches von ihm gefordert. Zu Beginn ihres viertägigen Besuchs in Kenia waren der Monarch und seine Frau zuvor in Nairobi von Präsident Ruto mit militärischen Ehren empfangen worden. Bereits im Vorfeld hatte die britische Botschaft erklärt, der Besuch werde auch „die schmerzhaften Aspekte“ der gemeinsamen Vergangenheit würdigen.Dazu gehört vor allem die blutige Niederlage des Mau-Mau-Aufstands zwischen 1952 und 1960. Damals wurden mindestens 10.000 Menschen getötet. Zehntausende weitere wurden ohne ordentliche Strafverfahren in Lagern eingesperrt.

Die kenianische Menschenrechtskommission hatte Charles III. kurz vor seinem Eintreffen aufgefordert, eine „unmissverständliche Entschuldigung für die brutale und unmenschliche Behandlung“ auszusprechen, denen Kenianer während der jahrzehntelangen Kolonialzeit unterworfen gewesen seien. Zudem müsse Großbritannien Reparationszahlungen leisten.Charles sagte beim Staatsbankett am Dienstagabend, zwar könne nichts die Vergangenheit ändern. headtopics.com

Kenias Staatschef Ruto sprach von „monströser“ Grausamkeit der britischen Kolonialmacht. Charles' „Mut und Bereitschaft, unbequeme Wahrheiten ans Licht zu bringen“ seien indes ein erster Schritt, um „Fortschritte jenseits der zaghaften und zweideutigen halbherzigen Maßnahmen der vergangenen Jahre“ zu erzielen.Im Jahr 2013 hatte sich Großbritannien bereit erklärt, mehr als 5.

Charles III. nennt Kolonialherrschaft in Kenia 'abscheulich'Der britische König Charles III. hat bei seinem Staatsbesuch in Kenia mit Blick auf die britische Kolonialherrschaft von 'abscheulichen und ungerechtfertigten Gewaltakten' gesprochen. Weiterlesen ⮕

Entschuldigt er sich für Verbrechen?:Charles‘ heikle Kenia-Visite im kolonialen SchattenBritischer König muss beim Besuch in Kenia das Andenken an seine Mutter bewahren, aber auch die Verbrechen des Empire ansprechen. Weiterlesen ⮕

Sbg: Großbrand in Wohn- und Geschäftshaus in Altenmarkt im Pongau → Alarmstufe IIIALTENMARKT IM PONGAU (SBG): Am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, kam es im Zentrum von Altenmarkt im Pongau zu einem Großbrand eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Per 17. Weiterlesen ⮕

Perez scheidet nach Zusammenstoß mit Leclerc ausRed-Bull-Pilot Sergio Perez scheidet nach einem Zusammenstoß mit Charles Leclerc in seinem Heimrennen aus. Teamkollege Max Verstappen holt erneut den ersten Platz. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Charles III. spricht in Kenia von „abscheulicher“ kolonialer GewaltDer König fand deutlich Worte - ohne jedoch eine offizielle Entschuldigung auszusprechen. Eine solche hatte die kenianische Menschenrechtskommission von ihm gefordert. Weiterlesen ⮕