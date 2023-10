Celine Dion macht als Sirene Ort in Neuseeland verrückt

gilt als Königin ruhiger Balladen. Wer"My Heart Will Go On" auf Zimmerlautstärke abspielt, mag auch durchaus Entspannung finden – in Neuseeland wird die Musik der Kanadierin aber als Lärmbelästigung empfunden. Grund: Mitten in dem Städtchen Porirua auf der Nordinsel liefern sich Musikfans seit einiger Zeit vor allem nachts sogenannte"siren battles" (wörtlich: Sirenen-Schlachten) – vor allem mit den größten Hits der Sängerin.

Dions Lieder seien dafür ideal, weil sie mit ihrer stimmlichen Bandbreite sehr hohe Töne treffe und es kaum Bässe gebe, sagteDie genervten Anwohner von Porirua, die regelmäßig um ihren Schlaf gebracht würden, hätten jetzt aber die Nase voll und forderten ein Eingreifen der Behörden, berichtete der Sender"Radio New Zealand". Einige Bürger haben eine Petition aufgestartet, um dem schlafraubenden Gedudel ein Ende zu bereiten.

