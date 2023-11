NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid mit 739 PS Systemleistung: Mit Launch Control kann der Zuffenhausener in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h preschen (exklusiv für das Coupé gibt es ein GT-Paket, dann geht der Sprint in 3,6 Sekunden). So oder so: Festhalten ist angesagt!erdreifacht hat Porsche in der Cayenne-Familie das Offert an teilelektrischen Antrieben. Im Topmodell kooperiert ein 4,0-Liter-V8-Turbobenziner mit einem Elektroaggregat.

„Der Anteil an Plug-in-Hybrid-Modellen wird in der Cayenne-Baureihe bei rund 99 Prozent liegen ...“ Hermann Prax, Pressesprecher Porsche Österreich Keine Neuigkeit ist, dass der Zuffenhausener elektrifiziert ist. Das ist er schon seit seiner zweiten Generation (ab 2010). In zwei Varianten, jeweils 3,0-Liter-V6-Benziner, mit Kompressoraufladung, als Verbrennerpartner eines Elektroaggregats. Systemleistungsausbeute: 380 und 416 PS. Der Modellwechsel von 2017 (dritte Generation, 2019 kam die Coupé-Version hinzu) brachte dem Cayenne den Verlust einer Dieselmotorisierung ein, dafür eine Konzen-tration auf Elektrifizierung. headtopics.com

Heuer hat Porsche dem Cayenne eine Überarbeitung spendiert. Das resultierte in einer Rundum-Optikschärfung und der Implantierung neuer Technik wie Matrix-HD-LED-Scheinwerfer und volldigitales Cockpit. Doch im Zentrum stand das Neuarrangement der Antriebe, samt Dynamikanpassung anhand von weiterentwickelter Fahrwerkstechnologie, unter Beibehaltung des serienmäßigen Allradantriebs und der Koppelung an eine Acht-Stufen-Automatik.