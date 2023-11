„Case Studies“: Logistik und Verfahrenstechnik kennenlernen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie erste Exkursion führte die beiden zweiten Klassen der Wirtschaftsingenieure zu Agrana nach Pischelsdorf. Die Schülerinnen und Schüler der Abteilung der Wirtschaftsingenieure an der HTL St. Pölten wählen in der zweiten Klasse ihr Vertiefungsmodul. Entscheiden können sie sich dabei zwischen Logistik und Umwelt- und Verfahrenstechnik. Damit die Wahl leichter fällt, gibt es das Fach „Case Studies“. Mit Exkursionen, Fachvorträgen und Unternehmensbeispielen lernen die Schüler die Berufsfelder der beiden Vertiefungsmöglichkeit kennen.

Die Schülerinnen und Schüler waren beeindruckt von der Möglichkeit einer „trimodalen" Anlieferung der Rohstoffe: Die Agrana kann nicht nur per Lkw oder Bahn, sondern auch per Schiff beliefert werden.

Durch intensive Vor- und Nachbereitung der Exkursionen im Unterricht werden nicht nur die Betriebe selbst betrachtet, sondern auch deren technisches, wirtschaftliches und logistisches Umfeld diskutiert. Die nächsten Exkursionen sind bereits fixiert: Doka in Amstetten, das Spar-Logistikzentrum in St. Pölten, das WSB Umweltlabor in Krems und die internationale Spedition Gebrüder Weiss in Maria Lanzendorf.