Caritas-Kältetelefon in Wien ab heute wieder erreichbar

Der vergangene Winter war ein Rekordwinter für die Wiener Caritas. Etwa 9.000 Mal klingelte das Kältetelefon von November 2022 bis April 2023. Im Februar machten Temperaturen von bis zu minus zehn Grad die Arbeit der Helfer besonders anstrengend, teilweise gingen über 600 Anrufe in einer Woche ein. Zwar ist der Herbst heuer noch vergleichsweise warm, das Kältetelefon startet dennoch ab 2. November.

Das Kältetelefon unter der Nummer 01 480 45 53 ist sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, besetzt. Wer sich also Sorgen um eine obdachlose Person macht, kann dort schnell und unkompliziert anrufen. Einfach Datum und Uhrzeit der Sichtung, eine genaue Ortsangabe und eine Beschreibung der Person abgeben.

Der Kältebus ist in Wien zwar täglich unterwegs, dass er sofort kommen kann, kann man leider aufgrund der vielen Meldungen im Raum Wien nicht immer gewährleisten. Sollte es sich also um akut lebensbedrohliche Situationen oder um Gesundheitsgefährdungen handeln, bitte die Rettung unter 144 rufen.Sozialarbeiter der Gruft kümmern sich um die eingegangenen Anrufe am Kältetelefon. Sie suchen die Personen auf, bieten dann vor Ort individuelle Hilfe an. headtopics.com

