Captain Marvel kehrt mit Ms. Marvel und Captain Monica Rambeau zurück

Am 8. November 2023 kehrt Brie Larson als Captain Marvel im kosmischen Team-Up mit Iman Vellani als Ms. Marvel und Teyonah Parris als Monica Rambeau in die österreichischen Kinos zurück.Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson) hat in THE MARVELS ihre Identität von den tyrannischen Kree zurückerobert und Rache an der Obersten Intelligenz genommen. Die unbeabsichtigte Folge ihrer Tat ist jedoch, dass Carol die Last eines instabilen Universums auf sich nehmen muss.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 9. November 2023, 09:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Weiterlesen:

Heute_at »

Meg Ryan kehrt nach zehn Jahren Abstinenz ins Kino zurückDie Schauspielerin Meg Ryan, bekannt für ihre Rollen in romantischen Komödien der 90er-Jahre, kehrt nach einer langen Pause wieder auf die Leinwand zurück. In ihrem neuen Film 'What Happens Later' übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Regie und das Drehbuch. Die Idee für die Geschichte entstand während des Corona-Lockdowns. Weiterlesen ⮕

Alexander und seine Band begeistern auf TourneeDer 24-Jährige hat mit seiner Band einen fulminanten Tournee-Start hingelegt. Nach einem umjubelten Auftakt im VAZ St. Pölten waren die anschließenden Konzerte in Deutschland bislang allesamt ausverkauft. Jetzt kehrt nach Österreich zurück und gastiert am Freitag (27. Oktober) in der Marx Halle in Wien! Weiterlesen ⮕

Parkabgaben: Das kommt neuParkgebühren, Darlehensvergaben und LED-Beleuchtung für Volksschule und MS waren Hauptthemen der jüngsten Sitzung. Weiterlesen ⮕

Kremser Befreiungsschlag für die HLA-PunktejagdDie Wachauer meldeten mit einem hauchdünnen 31:30-Auswärtssieg in Linz erfolgreich in die Meisterschaft zurück und revanchierten sich auch für das Semifinal-Aus in der Vorsaion. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan kehrt nach zehn Jahren Abstinenz ins Kino zurückDie Schauspielerin Meg Ryan, bekannt für ihre Rollen in romantischen Komödien der 90er-Jahre, kehrt nach einer langen Pause wieder auf die Leinwand zurück. In ihrem neuen Film 'What Happens Later' übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Regie und das Drehbuch. Die Idee für die Geschichte entstand während des Corona-Lockdowns. Weiterlesen ⮕