m 10. und 11. November können Radiomacherinnen und -macher von morgen am kostenlosen Workshop für Radio und Podcast beim Radiosenders CR 94.4 teilnehmen. Von der eigenen Idee zur individuellen Radioshow – diese Möglichkeit haben künftige Radiomacherinnen und -macher beim Campus & Cityradio St. Pölten (CR 94.4). Der Sender veranstaltet alle drei Monate kostenlose Kurse rund ums Radio. Am 10. November, von 15 bis 20 Uhr und am 11. November, von 10 bis 15 Uhr haben Interessierte wieder die Möglichkeit, in die Welt des Rundfunks einzutauchen.

„In erster Linie suchen wir Menschen, die bei uns eine eigene Radiosendung gestalten möchten. Die Inhalte sind aber auch für Podcast-Interessierte genau richtig“, erzählt Programmchefin Anna Michalski. Im kostenfreien Basis-Workshop durchlaufen Interessierte in zwei Tagen fünf Module. headtopics.com

Das feie Radio bietet neben Studierenden der FH St. Pölten seit 2008 auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre eigene Radiosendung zu gestalten. Inklusion steht bei freien Radiosendern seither an oberster Stelle. „Wir haben den Auftrag, interessierten Menschen den Zugang zum Medien machen zu ermöglichen. Auch Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen werden bei ihren eigenen Radiosendungen betreut“, informiert die Programmchefin.

