Café Caché: Neues Lokal in Wien Fünfhaus

Ein bisschen abgelegen ist er schon, der Ort, an dem Lisa Machian nun mit ihrem neuen Lokal sesshaft wird: irgendwo in Wien Fünfhaus, an einem Eck gegenüber der imposanten Kirche mit dem klingenden Namen Maria, Königin der Märtyrer.

Andererseits ist die Lage auch ganz passend: Denn schon die Pop-ups, die die junge Köchin nach ihrer Rückkehr aus Paris in den vergangenen Monaten in Wien veranstaltet hat, sehr erfolgreich übrigens, liefen unter dem Namen Caché – Französisch für versteckt. Und so soll jetzt auch der fixe Standort heißen, den sie mit ihrem Mann, Arnaud Champetier, hier aufsperrt: Café Caché. „Das passt lustigerweise gut.

„Ich trau mich zu behaupten, ich hab den Ort für die Nachwelt bewahrt“, sagt Ziegelböck. „Und mit Lisa und Arnaud habe ich jemanden gefunden, der die Struktur und die Atmosphäre zu schätzen weiß.“ Tatsächlich: „Wir sind reingekommen und es war ein bissl love at first sight für uns“, sagt Machian, die selbst im 16. Bezirk aufgewachsen ist. headtopics.com

Als sie erzählt, dass sie auf den Wunsch der Eltern hin, nicht in die Gastronomie zu gehen, sondern „was Gscheites“ zu machen, Publizistik inskribierte, muss sie selbst lachen.

