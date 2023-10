Busfahrer stirbt bei Unfall in Haag am Hausruck

Ein Buslenker wollte offenbar einen ausrangierten Omnibus von Deutschland nach oder in Richtung Rumänien überstellen. Bei der Überstellungsfahrt dürfte offenbar dann ein technischer Defekt aufgetreten sein, den der Buslenker selbst an einer an der A8 Innkreisautobahn bei Haag am Hausruck gelegenen Tankstelle beheben wollte.

Dazu hob er den Bus mit einem kleinen Wagenheber an. Aus noch ungeklärten Gründen dürfte der – eventuell ungeeignete – Wagenheber nachgegeben haben, der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte wurden zur Personenrettung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Mann bereits befreit.

Mehrere Rettungsteams sowie der Notarzt führten die notfallmedizinische Versorgung durch, Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Wiederbelebungsversuche mussten nach geraumer Zeit jedoch erfolglos aufgegeben werden. headtopics.com

Für den Buslenker kam leider jede Hilfe zu spät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr unterstützte anfangs den Rettungsdienst und errichtete einen Sichtschutz.

