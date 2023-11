Bus fährt von Straße ab, weil Fahrer ohnmächtig wird

Weil der Fahrer ohnmächtig wurde, ist ein Bus am Montagnachmittag von der L190 bei Nenzing ab- und erst nach rund 300 Meter in einer Wiese zum Stehen gekommen. Ein entgegenkommendes Auto musste ebenfalls in die Wiese ausweichen. Verletzt wurde nach ersten Informationen ein Fahrgast, der ebenso wie der Busfahrer ins Krankenhaus gebracht wurde.

FİREWORLDAT: Tödlicher Unfall auf der L 14Ein Fahrzeug ist bei einem Unfall auf der L 14 von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

VORARLBERG: McLaren-Fahrer gewinnt Qualifying in Sao PauloDer Brite verwies am Samstag in seinem McLaren Weltmeister Max Verstappen um 0,061 Sekunden auf der traditionsreichen Strecke in Sao Paulo auf den zweiten Platz.

LAUMATAT: Heftige Kollision auf der B138 Pyhrnpass Straße in Thalheim bei WelsIn Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) ist es am späten Samstagabend auf der B138 Pyhrnpass Straße in einem Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision gekommen. Der Unfall passierte am späten Samstagabend auf der B138 Pyhrnpass Straße bei der Kreuzung mit der L563 Traunuferstraße, Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße, in Thalheim bei Wels. Aus noch ungeklärter Ursache krachten dort zwei Autos zusammen. Die Feuerwehr sowie das Abschleppunternehmen standen bei den Aufräumarbeiten im Einsatz.

DİEPRESSECOM: Metallerstreik: Blockade der Triester StraßeDie Metaller begehen ihren Streikauftakt mit einer Sperre der Triester Straße, Höhe Wienerbergstraße. Der Stau reicht bis zum Matzleinsdorfer Platz zurück. Tendenz steigend. Verkehrsexperten...

DİEPRESSECOM: Die Metaller streiken: Staus auf Wiener Triester Straße zu erwartenBis Mittwoch gibt es stundenweise Warnstreiks. Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure. Auch einige Autofahrer in Wien werden den Streikauftakt zu spüren bekommen.

HEUTE_AT: Triester Straße gesperrt – Stau-Chaos in Wien erwartetAm Montagmorgen halten die Metaller einen Warnstreik ab. Die deshalb gesperrte Triester Straße könnte in Wien ein Verkehrschaos verursachen.

