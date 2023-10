Bürgermeisterwechsel in Bad Fischau-Brunn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

rtschef gibt am 16. November Zepter an Vizebürgermeister Stefan Zimper weiter. Sebastian Goldfuss soll Vizebürgermeister werden. Am Fischauer Hauptplatz fand vor kurzem die „Abschiedsparty“ vom scheidenden ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch statt. Mit dabei waren zahlreiche Bürger der Gemeinde und viele Wegbegleiter. Als kleines Highlight wurde vor Ort von der Volkspartei Bad Fischau-Brunn ein Bummelzug organisiert.

Reinhard Knobloch befindet sich seit dem Jahr 2007 im Amt und wird am 16. November seine Position an Vizebürgermeister Stefan Zimper abgeben. Als neuer Vizebürgermeister wird Sebastian Goldfuss vorgeschlagen. headtopics.com

