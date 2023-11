Bürgermeister besuchten Amtshaus und wanderten in Falkenstein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Wandertag mit (v.l.): Stephan Gartner, Matthias Hartmann, Elisabeth Reisner, Daniela Rohringer, Benedikt Miksch, Karin Gepperth, Rudolf Dötzl, Gerlinde Dötzl, Sabine Kerbl, Josef Kerbl, Leopold Richter, Waltraud Schulz, Manfred Schulz, Franz Popp, Martina Popp und Helga Thenmayer

ürgermeister aus dem Land um Laa trafen in Falkenstein zusammen, um das Amtshaus zu besichtigen, eine Wanderung zu absolvieren und den Tag beim Heurigen ausklingen zu lassen. In diesem Jahr fand wieder am 26. Oktober der Bürgermeisterwandertag im Land um Laa statt. In einer entspannten und familiären Atmosphäre genossen die Bürgermeister und ihre Partnern zunächst eine Besichtigung des Falkensteiner Gemeindeamtes, bevor sie sich auf Wanderung begaben. headtopics.com

Die Route führte sie vom Amtshaus auf den Kreuzberg, weiter zum Weinlehrpfad und dann einmal rund um die imposante Ruine, bevor es schließlich wieder zurück in die charmante Ortschaft ging. Bei angenehmen Temperaturen wurde die herbstlich bunte Landschaft rund um Falkenstein bewundert.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Abschluss beim Heurigen Stadler, wo die Teilnehmer regionale Köstlichkeiten und exzellenten Wein genießen konnten. Hier wurde in gemütlicher Runde auf die erfolgreiche Wanderung angestoßen. headtopics.com

