Bürgerbeteiligung in St. Peter: Visionen für das Ortszentrum der Zukunft

ehr als 60 Bürgerinnen und Bürger folgten am Mittwoch, 18. Oktober, der Einladung von Bürgermeister Johannes Heuras und Architekt Norbert Erlach zur „Zentrums.Reise“ in St. Peter. Schon in den vergangenen Monaten wurde in Kleingruppen zu den Themen „Bildung und Kultur“, „Gesundheit und Pflege“ sowie „Öffentlicher Lebensraum“ an Visionen, Überlegungen und Ideen für das Ortszentrum der Zukunft gebastelt.

„Es ist schön, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger auf diese Reise begeben haben und damit zeigen, dass ihnen die Entwicklung von St. Peter in der Au am Herzen liegt“, freut sich Bürgermeister Johannes Heuras über die positiven Rückmeldungen. „Aus den Arbeitsgruppen und der heutigenhaben sich viele Zukunftsthemen herauskristallisiert. headtopics.com

Anhand der Ergebnisse wird Norbert Erlach nun einen Erstentwurf des Masterplans anfertigen und darstellen, wie ein Ortszentrum der Zukunft in St. Peter in der Au aussehen könnte. Dann werden die Gemeindeverantwortlichen darüber beraten und Anfang nächsten Jahres sollen die Überlegungen auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Der Masterplan soll den Bereich vom Feuerwehrhaus über Schulzentrum, Gesundheitszentrum, Elternkindzentrum, Krabbelgruppe und Bauhof am Graf-Segur-Platz bis zum erst kürzlich seitens der Gemeinde erworbenen „Schlachter-Haus“ umfassen. „Die Planung ist gewiss eine Herausforderung, jedoch bringe die riesige Fläche auch enormes Potenzial mit sich. Die Umsetzung dieses Masterplans soll dann Schritt für Schritt erfolgen. headtopics.com

