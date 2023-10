Burgenland Landeshauptmann besucht Polen

Im Rahmen eines offiziellen Besuches reiste der Landeshauptmann des Burgenlandes am Donnerstag nach Polen. Aus Anlass des österreichischen Nationalfeiertags hatte die österreichische Botschaft in Warschau unter Federführung von Botschafter Andreas Stadler zu einem Festakt geladen, bei dem in diesem Jahr das Burgenland im Mittelpunkt stand.

In seiner Festrede beim Empfang sprach Doskozil die enge Zusammenarbeit zwischen Österreich, dem Burgenland und Polen an und betonte, dass der Nationalfeiertag am 26. Oktober für ihn Symbol für Freiheit und Demokratie sei. Vor dem Hintergrund aktueller Krisen wie dem Nahost-Konflikt verwies er auf die Bedeutung politischer Stabilität.So sehr sich das Burgenland dazu bekenne, so sehr müsse dies auch als gesamteuropäisches Ziel gesehen werden.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

SPÖ-Burgenland schickt keinen Kandidaten zur EU-Wahl„Uns würde der fünfte Platz zustehen“, bemängelt die Landes-SPÖ mit Hans Peter Doskozil das Berechnungsmodell der Bundespartei. Darum wird das Burgenland den – letztlich zugewiesenen siebenten – SPÖ-Listenplatz nicht besetzen. Weiterlesen ⮕

Zwei Künstlerinnen präsentierten ihre WerkeLeitzersdorfer Künstler-Duo lud im Rahmen der Tage der offenen Ateliers zu sich ein. Weiterlesen ⮕

Polen wartet: Tusk will regieren, Präsident Duda bremstVor knapp zwei Wochen hat Polen ein neues Parlament gewählt. Als Sieger ging zwar die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hervor, die Opposition hält nun aber gemeinsam die Mehrheit und will Donald Tusk zum Regierungschef machen. Weiterlesen ⮕

Historische Wahlen in Polen: Pro-europäische KO-Partei erhält rund 40 Prozent der StimmenBei den polnischen Wahlen in Österreich stimmten rund 40 Prozent der polnischen Staatsbürger für die pro-europäische KO-Partei ab. Die rechtsnationale PiS-Partei erreichte 35,4 Prozent und wird voraussichtlich keine neue rechte Regierung bilden können. Die Wahlbeteiligung von 74,38 Prozent ist die höchste seit 1989. Weiterlesen ⮕

Brucker Bühne-Charity spielte sagenhafte 29.249 Euro einDie Theatergruppe hat mit ihrem Benefiz-Projekt „Kalendergirls“ einen beachtlichen Spendenbetrag eingebracht, der nun an die Vertreterinnen der Mobilen Kinderkrankenpflege (MOKI) Niederösterreich und Burgenland übergeben wurde. Weiterlesen ⮕

Ski alpin: Bauarbeiten für Zermatt-Abfahrt teilweise illegalDie Arbeiten rund um die neu geschaffene Weltcup-Abfahrtspiste in Zermatt sind nicht alle im legalen Rahmen ausgeführt worden. Weiterlesen ⮕