Burgenland-Boss Hans Peter Doskozil nutzt WhatsApp für politische Kommunikation

Auch in Österreich ist seit knapp einem Monat die neue Channel-Funktion von WhatsApp verfügbar. Damit können User nun Updates von Unternehmen, Vereinen oder Influencern abonnieren, die sie interessieren oder inspirieren.Auch in der politischen Kommunikation dürften die neuen Kanäle bald eine größere Rolle einnehmen. Als erster heimischer Spitzenpolitiker hat Burgenland-Boss Hans Peter Doskozil nungeöffnet.

Immer wieder kam es aus dem Burgenland zu Seitenhieben in Richtung Bundespartei – zum Beispiel mit einer Umfrage der SPÖ Burgenland. Im Jänner 2023 kündigte Doskozil an,"in den nächsten Wochen" mit der Rendi-Kritik zu pausieren.Doch es kam alles anders. Nach dem Wahl-Debakel bei der Landtagswahl in Kärnten entfachte eine neue Diskussion um die Führung in der Sozialdemokratie.Am Mittwoch, den 15. März 2023, findet im Parlament ein roter Showdown statt.

