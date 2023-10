Burg Landskron ist der Gewinner von '9 Plätze - 9 Schätze'

Alle Jahre wieder: So wie"Dinner for One" fest zum ORF-Silvesterprogramm gehört, flimmert auch regelmäßig zum Nationalfeiertag die Sendung"9 Plätze – 9 Schätze" über die heimischen Bildschirme. Das Interesse an der 10-Jahres-Jubiläumssendung war groß, knapp eine Million Zuseher fieberte durchschnittlich mit, welcher Ort denn zum schönsten des Landes gewählt werden würde.

Der zweite Platz ging, wie auch im vergangenen Jahr, an Salzburg, das heuer mit der Eisriesenwelt vertreten war, Platz drei sicherte sich Hardegg in Niederösterreich.Doch fast für noch mehr Aufsehen als die 9 Plätze sorgen alljährlich die Moderatoren und Gäste der Sendung. So ließ es sich die Vorarlberger Schauspielerin und Sängerin(er vertrat Niederösterreich) im Gaberln herauszufordern (und zu scheitern).

Doch für den Running Gag des Abends sorgte Barbara Karlich, die regelmäßig aus der"Fan-Zone" zugeschaltet wurde. Nach der Präsentation der Salzburger Eisriesenwelt meldete sich die Moderatorin plötzlich mit einer weißen Eisbärenhaube."Ich bin ein kleiner Eisbär", lachte die 54-Jährige – das Publikum wirkte kurz irritiert.– das Publikum (siehe links) wirkt kurz irritiert. headtopics.com

