Buntes Programm bei Hohenberger Herbstkonzert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

uf eine Reise durch die letzten 36 Jahre nimmt der Musikverein Hohenberg am 4. November beim Herbstkonzert mit. Der Musikverein Hohenberg lädt am 4. November zum 36. Herbstkonzert in den Festsaal St. Aegyd. Die Musiker nehmen dabei die Zuhörer auf eine bunte Reise quer durch die Konzertprogramme der letzten 36 Jahre mit. Traditionelle Marschmusik trifft dann auf poppige Filmmusik und auch auf einen flotten Polkaschwung dürfen sich die Gäste des Konzerts freuen. Wie immer beim Musikverein Hohenberg spielen „Alt und Jung“ gemeinsam und sorgen für Abwechslung.

Buntes Treiben beim Kirtag in WilhelmsburgBesucherinnen und Besucher aus Wilhelmsburg und Umgebung genossen das bunte Angebot beim Kirtag mit seinen Standln und der heimischen Gastronomie. Weiterlesen ⮕

Eva Maria Marold gastiert mit neuem Programm beim Kabarettabend der ÖVP-FrauenEva Maria Marold, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Kabarettistin, präsentiert ihr brandneues Programm 'Radikal Inkonsequent' beim Kabarettabend der ÖVP-Frauen. Mit feinen Tönen und pointiertem Humor spricht sie direkt Themen an und begeistert das Publikum mit ihrer großartigen Stimme. Weiterlesen ⮕

Jazzabend: Roland Batik Trio mit neuem Programm im Schloss RothschildDie Jazzformation um den Pianisten und Komponisten Roland Batik präsentiert am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr im Schloss Rothschild ihr neues Programm „New Aspects“. Special Guest: Yuko Batik. Weiterlesen ⮕

„Gugging“ Für Kunstinteressierte und KreativeKunst in Wort, Bild und 3D: Das Programm im „museum gugging“ inspiriert seine Besucherinnen und Besuchern mit der richtigen Mischung. Weiterlesen ⮕

Live: ÖSV-Stars starten die RTL-AufholjagdDer zweite Durchgang im Riesentorlauf von Sölden steht auf dem Programm. Gelingt Österreichs Läuferinnen die Aufholjagd? Weiterlesen ⮕

Orgelfest 2023: Das vierte und letzte Konzert in der evangelischen KircheDas vierte und letzte Konzert des Orgelfestes 2023 fand in der evangelischen Kirche statt. Die Interpreten präsentierten neue und zeitgenössische Werke der Orgelliteratur. Das Programm wurde von den Besuchern sehr goutiert und mit viel Beifall bedacht. Weiterlesen ⮕