Bundesregierung legt Bericht zur Corona-Aufarbeitung vor

Jetzt ist er endlich da. Die Bundesregierung hat am Donnerstag den bereits im Frühjahr angekündigten Bericht zur Corona-Aufarbeitung vorgelegt. Dabei gaben die Minister und allen voran Kanzler Karl Nehammer (VP) ganz offen zu, deutliche Fehler in ihrer Pandemie-Politik gemacht zu haben. Man will sogar Lehren daraus für die Zukunft gezogen haben."Ziel war es immer, das Virus zu bekämpfen. Nicht Mensch gegen Mensch, sondern wir alle gegen einen Feind.

Und der war das Coronavirus, das uns alle in Geiselhaft genommen hatte", sagte Nehammer an der Seite der Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit„Ich bin mir bewusst, dass das nicht die Fehler, die passiert sind, rechtfertigt... aber es erklärt, warum sie passiert sind.""Als wir das erste Mal mit dem Coronavirus konfrontiert wurden, hatten wir keine Schutzausrüstung und die einzige Möglichkeit sich vor einer Ansteckung zu schützen, war Abstand halten und Handdesinfektion." Mittlerweile gebe es viele Schutzmöglichkeiten, nicht zuletzt wirksame Impfungen, doch"am Anfang der Pandemie war alles anders





