Bundespräsident Van der Bellen spricht sich gegen Antisemitismus und Hass aus

27.10.2023 02:41:00 / Herkunft: Vorarlberg

Am Nationalfeiertag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner TV-Ansprache betont, dass Antisemitismus und Hass in Österreich keinen Platz haben. Er forderte Politikerinnen und Politiker auf, Populismus zu vermeiden und sich auf konkrete Problemlösungen zu konzentrieren. Van der Bellen erinnerte auch an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel.