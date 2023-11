Bundespräsident Van der Bellen betont Engagement der Glaubensgemeinschaften

In seiner Rede am Dienstagabend in der Lutherischen Stadtkirche hob er hervor, dass Empathie keine selbstverständliche Eigenschaft sei. Zudem wies er darauf hin, dass Jesus in der Bergpredigt der biblischen Überlieferung zufolge nicht von den"sogenannten Leistungsträgern" sprach, sondern vielmehr von den Schwachen, den Ausgegrenzten und jenen am Rande der Gesellschaft.

Van der Bellen betont Engagement der Glaubensgemeinschaften Van der Bellen war von der Lutherischen Stadtkirche als Redner eingeladen worden. Statt wie geplant von der Kanzel sprach der Bundespräsident auf Augenhöhe mit den Gottesdienstbesuchern.

Van der Bellen appelliert Verbindendes in den Vordergrund zu stellen Diese Zwischenmenschlichkeit gelte genauso gegenüber allen Menschen, die der Hilfe bedürfen, meinte Van der Bellen - und betonte, dass Hilfe manchmal ganz einfach sei.