Bundesministerin Susanne Raab spricht über Herausforderungen in den Bereichen Familie, Frauen, Integration und Medien

06.11.2023 06:24:00 noen_online 1 min.

Am 24. Oktober 2023 lud Bundesministerin Susanne Raab zum 'Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration' im Palais Niederösterreich. Am Mittwoch, 8. November, spricht sie in Klosterneuburg. Über die 'Herausforderungen in den Bereichen Familie, Frauen, Integration und Medien' spricht Ministerin Susanne Raab am Mittwoch, 8. November, im Raiffeisensaal auf Einladung von Präsident Josef Höchtl und der 'Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung' und der 'Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi'.