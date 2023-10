Bundesliga-Topspiel live: So steht es bei Rapid gegen den LASK

weiter zugespitzt. Tabellenrang sechs mit mageren 14 Punkten nach Halbzeit des Grunddurchgangs entsprechen nicht den grün-weißen Ansprüchen. Zum Auftakt der Rückrunde wollen die Wiener am Sonntag (17.00 Uhr) in der"Wir sind unzufrieden, so wie es bis jetzt gelaufen ist", stellte Rapid-Trainer Zoran Barisic klar."Wir haben zwar viele gute Spiele absolviert, aber nicht die gewünschten Resultate eingefahren.

Auch zum Saisonauftakt in Linz wussten die Hütteldorfer zu überzeugen. Am Ende reichte es trotz Überlegenheit aufgrund eines Last-Minute-Gegentreffers nur zu einem 1:1. Der LASK landete in der Bundesliga zuletzt einen überzeugenden 1:0-Erfolg bei Serienmeister Salzburg.

