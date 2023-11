Bundeskanzleramt schafft zwölf neue Führungsposten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:m Bundeskanzleramt (BKA) werden im kommenden Jahr zwölf neue Führungsposten geschaffen. Das berichtete die Tageszeitung"Heute" am Dienstag. Die Kosten dafür sollen sich auf jährlich 1,7 Mio.

Das Budget 2024 sieht laut"Heute" eine Personalaufstockung im BKA vor. Konkret sollen statt 64 künftig 73 Planstellen für Abteilungsleiter und 28 statt 25 Gruppenleiter vorgesehen sein. Aus Unterlagen des Finanzministeriums gehe hervor, dass Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) dafür mit zwei Millionen Euro in einem nicht näher definierten Budgetposten vorsorgen habe lassen.

"Nehammer weiß offensichtlich schon, dass er das Kanzleramt nach der nächsten Wahl räumen wird müssen", ätzte SPÖ-Verfassungssprecher Jörg Leichtfried. headtopics.com

Dem Kanzleramt zufolge handle es sich um eine"ganz normale Geschäftseinteilungsänderung", die gesetzlich zum Teil vorgeschrieben sei. Etwa wären Planstellen durch das neue Bundeskrisensicherheitsgesetz (Regierungsberater und Stellvertreter) sowie durch das Terrorinhalte-Bekämpfungsgesetz nötig geworden.

Gratis wohnen für ein Jahr – Huawei mit Uni-AktionSpannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert 'Heute' drei aktuelle Kurzmeldungen. Weiterlesen ⮕

Mistelbacher Sportunion feierte 75-Jahr-JubiläumIm Pfarrsaal Mistelbach ludt Obmann Eduard Herzog zu einem stimmungsvollen Festakt. Weiterlesen ⮕

Nur noch ein Jahr Gas aus Russland: Wir sitzen in der FalleDie Gasversorgung ist nur noch für ein Jahr gesichert. Zeit, dass die türkis-grüne Regierung da in die Gänge kommt. Weiterlesen ⮕

X mit starkem Wertverlust ein Jahr nach Twitter-ÜbernahmeMusk hat das Unternehmen vor gut einem Jahr um 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Die aktuelle Bewertung liegt nur noch bei 19 Milliarden US-Dollar. Weiterlesen ⮕

Selenskij: Russland hat „eigenes Staatsgebiet mit Hass und Erniedrigung verseucht“Russland habe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Kontrolle über die Ereignisse im eigenen Land verloren, sagt der ukrainische Präsident in Bezug auf die antisemitischen Ausschreitungen in... Weiterlesen ⮕

Warum die ganze Welt (wieder mal) über uns lachtEin Vergleich von einem Wiener Brunnen aus dem Jahr 1902 und einem modernen Vertreter sorgt derzeit im Netz für großen Spott. Weiterlesen ⮕