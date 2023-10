Bundeskanzler Nehammer reist mit Clown-Kanone nach Israel

Weil die C-130 Hercules erneut ausgefallen ist, muss Bundeskanzler Karl Nehammer heute mit einer Ersatzmaschine nach Israel reisen. Das Bundesheer hat für diesen Fall noch eine Clown-Kanone parat. Mit dieser wird der Kanzler heute bis nach Tel Aviv geschossen.

WIEN – Zwei Rekruten schieben die Kanone des Typs „Roncalli-Bomber Megafun 3000“ auf eine Wiese im Prater. „I glaub da hinten is es, das schaut nach Naher Osten aus, oder?“, murmelt einer und zeigt auf einen Kebabstand. „Was ist das, ein Osten?“, fragt sein Kollege.

