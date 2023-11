Buder gewinnt mit Österreichs Frauenteam EM-Silber

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Carina Buder (vorne knieend, 2. v. l.) aus Frankenfels holte mit Österreichs Dodgeball-Frauennationalteam Silber. Beim Gold fürs Mixedteam stand sie heuer nicht am Feld.ei der letztwöchigen Dodgeball-EM im kroatischen Osijek war auch wieder die Frankenfelserin Carina Buder am Start, diesmal aber nur bei den Damen, welche die Silbermedaille geholt haben. Gold für Österreich gab es fürs Mixedteam, die Herrn holten wie die Damen Silber.

Bei der Dodgeball-EM waren 28 Österreicher in drei Teambewerben am Start (je 14 Herren und Damen), davon mit Carina Buder, Sebastian und Monika Grill, Andreas und Katharina Koch, Matthias Krennmüller, Eva Kulnigg und Magdalena Malli auch acht Niederösterreicher. Und alle waren von den Bedingungen in Osijek begeistert und die Stimmung im österreichischen Team sei von Anfang an optimistisch gewesen. headtopics.com

Auch wenn das Damenteam nach fünf aufeinander folgenden Europameistertiteln erstmals wieder eine Niederlage im Finale einstecken musste, ist Buder trotzdem stolz. „Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt und jeder Satz im Finale war heiß umkämpft, hätte auch anders ausgehen können. Dieses Mal hatten eben die Engländerinnen das etwas glücklicheren Ende für sich.

Diese Ergebnisse will Buder mit ihren Kolleginnen und Kollegen natürlich nächstes Jahr bei der Heim-WM in Graz (11. bis 17. August) bestätigen und bestenfalls noch verbessern. „Deshalb wird es auch keine lange Pause nach der EM geben und wir starten mit vollem Fokus in die jetzt kommende Ligasaison und die Vorbereitung für die WM“, erzählt Buder, die dann auf ganz viele heimische Fans in Graz hofft. headtopics.com

