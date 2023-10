Buchprojekt: Das heimische Figurenspiel in der Gesamtheit abbilden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Buchpräsentation: Margret Gysin mit ihrem Buch über die Figurenspielerszene in der Schweiz, UNIMA-Präsidentin Cordula Nossek und Wissenschaftlerin Elke Krafka arbeiten an einem Buch über das Puppenspiel in Österreich.

ächstes Jahr soll bei den Puppentheatertagen eine Gesamtdokumentation der österreichischen Figurenspielerszene präsentiert werden. Vorbild ist das heuer präsentierte Buch über die Schweiz. Buchpräsentation bei den Mistelbacher Puppentheatertagen: Margrit Gysin, eine der Grandes Dames des Schweizer Puppenspiels, präsentierte das Buch „Außenansicht – Schweizer Figurentheater“ gemeinsam mit Puppenspiel-Uni-Professorin Elke Krafka, die mit der Autorin und dem Puppenspielpublikum lebhaft Meinungen und Erfahrungen zum Thema austauschten. headtopics.com

Mistelbach-Intendantin und UNIMA-Österreich-Präsidentin hat mit der Präsentation noch einen Hintergedanken: Mit Elke Krafka, einer profunden Kennerin der Szene, will sie anlässlich des Jubiläums 45 Jahre Puppenspielervereinigung UNIMA ein Buch über die heimische Figurenspielerszene initiieren: „Angesichts dieses Buches sind wir Österreicher schon neidisch geworden“, gestand sie.

Dazu brauchen die UNIMA bzw. Hauptautorin Elke Krafka Informationen über alle aktiven und inaktiven Figurenbühnen. „Wir wollen alle im Buch haben. Wir wollen die volle Bandbreite des Figurentheaters abbilden“, sagt die Puppenspiel-Präsidentin. Wo eine Ausbildung dafür abgeschlossen wurde, ist für sie nebensächlich: „Das interessiert mich mittlerweile nicht mehr. headtopics.com

