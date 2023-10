Bücherei Oberlisse öffnete seine Tore

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Christian Hoffmann, Shirin, Claudia Hoffmann und Sebastian und Maria Hinterleitner zeigten, wie viele unterschiedliche Bücher und Genres es in der Bücherei gibt. eim Tag der offenen Tür gab es nicht nur Bücher, sondern auch Kaffee und Kuchen sowie ein Schätzspiel.

Große und kleine Leseratten kamen am Tag der offenen Büchereitür in die Stadtbücherei Gerasdorf Oberlisse. Bei Chefin Claudia Hoffmann und ihren Helferleins, darunter auch Ehemann Christian, konnte man Bücher lesen, ausborgen und auch letztendlich erwerben. Bei Kuchen und Kaffee ließ sich das wunderbar vereinbaren. headtopics.com

Ein Schätzspiel war auch dabei. Mann musste raten, wie viele Seiten ein gewisses Buch hat. Diejenigen, die am nächsten kamen, durften kleine Preise entgegennehmen. Auch die nächsten Lesungen in der Stadtbücherei waren schon veranschlagt. Den Beginn macht dabei Herbert Dutzler, der aus den Büchern „Letzter Tropfen“ sowie „Die Welt war voller Fragen“ am Samstag, dem 4. November, um 19 Uhr seine Lesung abhalten wird.

